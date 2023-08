Hassan volta a cobrar duplicação da BR-116 e apoia pedido para que PF investigue ViaBahia

O deputado estadual Hassan (PP) participou na manhã de ontem terça-feira (1) da reunião da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo da Assembléia Legislativa da Bahia (Alba), onde voltou a cobrar da ViaBahia a duplicação da BR-116, da ponte do Rio Paraguaçu até a divisa com Minas Gerais, tendo como trecho prioritário a Serra do Mutum entre os municípios de Jaguaquara e Jequié, obra prevista em contrato. Hassan reiteirou sua manifestação de repúdio ao aumento abusivo das tarifas do pedágio nas BRs 116 e 324, aplicado pela concessionária com aprovação da Agência Nacional Transportes Terrestres (ANTT), responsável por fiscalizar o cumprimento do contrato de concessão.

“A ViaBahia, apontada como a pior concessionária do País, não cumpre com suas obrigações, age com negligência e desrespeito a nós, usuários dessas rodovias federais e que estamos expostos a acidentes, infelizmente muitos com vítimas fatais”, analisou Hassan. Ele apontou ainda que “é preciso rever o modelo de privatização e de concessão dos serviços públicos. Não podemos aceitar esse aumento de tarifas e a falta de transparência de uma prestadora de serviços públicos que há 13 anos tem a concessão das rodovias e não cumpre suas obrigações contratuais”.

Hassan concordou com a proposta da comissão de encaminhar representação à Polícia Federal (PF) solicitando apuração dos atos da ViaBahia, considerados negligentes pelos deputados. O deputado também assinou a petição de instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Alba, para apurar os desmandos da ViaBahia. “A concessão é federal, mas nós, baianos, é quem estamos sofrendo com a falta de manutenção adequada e a não retomada das obras de duplicação da BR-116”, frisou o parlamentar.

O parlamentar destacou que as condições da BR-116 vão de mal a pior e frisou que “vamos intensificar a nossa campanha, ‘BR-116 Duplicação Já! Serra do Mutum – Trecho Prioritário’, que vai de Jaguaquara a Jequié, que tem sido, lamentavelmente, cenário de inúmeros acidentes e muitas mortes”. Hassan disse ainda que vai solicitar ao governador Jerônimo Rodrigues “para que envide esforços junto à ANTT para mudar essa realidade de pagarmos por uma prestação de serviços e não termos as rodovias federais que passam pela Bahia em condições seguras e ideais de tráfego”

