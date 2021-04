Hemoba e Polícia Militar começam campanha de doação de sangue na Bahia

A Fundação Hemoba e a Polícia Militar da Bahia se unem pelo segundo ano consecutivo com o tema ”Doe uma Gota de Carinho” para mobilizar e conscientizar policiais militares em todo o estado para a doação de sangue. A campanha terá abertura nesta terça-feira (13), na Vila Policial Militar do Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, onde um ônibus de coleta será instalado e ficará até sexta-feira (16), das 8h às 17h.

A unidade móvel ficará aberta para atendimento aos policiais militares e à sociedade civil que resida ou trabalhe no Centro Administrativo da Bahia (CAB) e no seu entorno. Na ocasião serão realizadas coletas de sangue e cadastros de doadores de medula no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome). Após a primeira semana no CAB, a campanha segue acontecendo até o dia 13 de maio nas unidades fixas de coleta da Hemoba do estado.

No interior – As doações podem ser realizadas em um dos 24 pontos de coleta da Hemoba, localizados nos municípios de Feira de Santana, Camaçari, Eunápolis, Barreiras, Recôncavo da Bahia, Alagoinhas, Vitória da Conquista e outras regiões do estado. Os voluntários são atendidos por ordem de chegada, sem agendamento prévio, ou pelo Hora Marcada através do telefone de cada unidade de acordo com sua região.

