Hemoba e Sudesb lançam campanha para incentivar doação de sangue durante Olimpíadas de Paris 2024

A atleta Adriana Araújo, que fez história ao se tornar a primeira mulher do Brasil a ganhar uma medalha no boxe durante os jogos olímpicos de Londres, em 2012, foi também a primeira a doar sangue na campanha “Olimpíadas da Doação”, lançada pela Fundação Hemoba, nesta quinta-feira (25). A medalhista é a embaixadora da ação, que aproveita o momento das disputas em Paris 2024 para conscientizar e mobilizar a população baiana sobre a importância do ato solidário de doar sangue e abastecer os estoques que estão em nível crítico, principalmente, para os tipos sanguíneos B+, B-, O+ e O-.

Adriana, que coleciona títulos internacionais, destacou que a grande vitória é o gesto de amor com o próximo, especialmente em tempos difíceis. “A campanha é crucial porque promove uma cultura de doação contínua e consciente. Nossa meta é criar um movimento de solidariedade onde todos se sintam responsáveis por ajudar. A dedicação de cada voluntário faz a diferença e juntos podemos superar os desafios e garantir que todos tenham acesso ao atendimento necessário”, afirmou a medalhista.

A coordenadora de coleta da Fundação Hemoba, Bruna Resch, explica que a demanda por doadores de sangue, plaquetas e medula óssea aumenta durante o período de chuvas e doenças respiratórias, mas resulta também em menos voluntários. “É importante ressaltar que, além da redução no número de doadores, também há um aumento na necessidade de transfusões, principalmente, devido a acidentes de trânsito e complicações clínicas”.

Além disso, a necessidade desses componentes tem crescido como consequência da criação de novos leitos e hospitais na Bahia, como o Hospital Geral Clériston Andrade (Feira de Santana), Hospital do Subúrbio (Salvador), Hospital Regional Dr. Mário Dourado Sobrinho (Irecê), Hospital Ortopédico do Estado (Salvador) e Hospital Estadual Costa das Baleias (Teixeira de Freitas). Com o fechamento de um banco de sangue privado em Feira de Santana, a Hemoba assumiu todo o atendimento hemoterápico da região, aumentando ainda mais a demanda.

Como Participar

Com o apoio da Superintendência dos Desportos da Bahia (Sudesb), a campanha “Escolha a sua e salve vidas” usa redes sociais e banners em sites para divulgar os endereços das unidades da Hemoba na capital e no interior, incentivando a população a participar. Unidades móveis (hemóveis) estarão em locais de grande fluxo de pessoas em Salvador e Região Metropolitana, como o Parque Shopping Bahia, Salvador Shopping, Igreja Batista Sião, no Campo Grande, e Shopping da Bahia.

As unidades fixas de Salvador têm horários variados. O Hemocentro Coordenador atende de segunda a sexta, das 7h30 às 18h30 , e aos sábados, das 7h30 às 16h30 . Outras unidades, como o Hospital do Subúrbio e o Hospital Ana Nery, têm horários específicos de funcionamento.

Para doar sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, pesar mais de 50 kg e ter entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável, e idosos acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado anteriormente. No dia da doação, não se deve estar em jejum, ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores ou fumar nas duas horas anteriores ao procedimento. Também é necessário dormir pelo menos seis horas na noite anterior e evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação.

O cadastro para doação de medula óssea pode ser feito em qualquer posto de coleta da Hemoba. Para se tornar um doador, é necessário ter entre 18 e 35 anos, estar em bom estado de saúde e não possuir doenças infecciosas ou incapacitantes, além de não ter histórico de câncer, doenças hematológicas ou do sistema imunológico. Os dados e testes dos doadores são armazenados no Redome (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea), coordenado pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca). Para mais informações sobre os horários de atendimento das 21 unidades de coleta no interior, consulte o site hemoba.ba.gov.br . Informações e Foto: ASCOM/GOVBA

Comentários no Facebook:

Comentários