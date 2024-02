Hemoba inicia campanha ‘A Alegria do Carnaval está no nosso sangue’, para estimular doações

A Fundação Hemoba lançou, nesta terça-feira (30), a campanha ‘A Alegria do Carnaval está no sangue’ em um evento realizado no Hemocentro Coordenador, em Salvador. A iniciativa visa mobilizar voluntários para a doação de sangue, assegurando o abastecimento necessário durante o período festivo que se aproxima. O Carnaval, marcado por viagens, celebrações e consumo de bebidas alcoólicas, aumenta a demanda por transfusões de sangue, resultando em uma diminuição no número de doadores devido às festividades desde dezembro.

A dona de casa Joana Angélica Silva destacou a importância desse gesto em uma perspectiva pessoal: “doar sangue transcende simplesmente uma ação solidária; é um ato que se revela crucial para salvar vidas. Essa compreensão se fortaleceu em minha vida após um acidente com amigos que acabaram precisando de transfusões sanguíneas para a recuperação. Faço questão de contribuir, ciente da significância vital desse gesto solidário”.

O evento de lançamento contou com a presença das doze candidatas concorrentes aos títulos de Rainha e Princesas do Carnaval de Salvador. A eleição para os títulos está agendada para o mesmo dia, às 21h, no salão Diamante do Wish Hotel da Bahia. O Rei Momo e os dois guardiões, eleitos em parceria com a Hemoba e a Federação de Entidades Carnavalescas e Culturais da Bahia, também estiveram presentes.

Para o Rei Momo, Alan Nery, na alegria do Carnaval, celebrar e ser solidário caminham juntos: “é um momento em que podemos espalhar felicidade e contribuir para salvar vidas. Convido a todos a participarem dessa festa com um gesto de amor ao próximo, doando sangue e fazendo a diferença na vida de quem precisa.”

Doação

O Hemocentro Coordenador está aberto para receber doadores, contribuindo para manter os estoques em níveis adequados e salvar vidas durante o período carnavalesco. Aline Dórea, médica hematologista da Hemoba, explicou que a doação é voluntária e beneficia qualquer pessoa, independente do parentesco com o doador: “o sangue é crucial para atendimentos de urgência, cirurgias de grande porte e tratamento de diversas doenças crônicas, como a doença falciforme e a talassemia, além de condições oncológicas que frequentemente requerem transfusões. Uma única doação pode impactar positivamente a vida de até quatro pessoas”.

Critérios para doação

Para doar sangue, o candidato deve estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 kg e ter idade entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsável legal, e idosos acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado anteriormente.

No dia da doação, o voluntário não pode estar em jejum, não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação e não ter fumado por, pelo menos, duas horas antes do procedimento, além de ter dormido por, no mínimo, seis horas na noite anterior. Também é recomendável evitar alimentos gordurosos nas últimas 4 horas antes do procedimento.

Todo o material utilizado para a coleta é descartável, evitando o risco de contaminação. Para doar, é necessário apresentar um documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.

Campanha

A campanha, com peças publicitárias nas redes sociais e spots para rádio, destaca a participação especial da cantora e rainha da axé music, Daniela Mercury. As mensagens veiculadas incentivam a doação de sangue, ressaltando que esse gesto é um ato de celebração e solidariedade, alinhado com a essência da grande festa da alegria que é o Carnaval.

Este ano, o movimento conta, ainda, com a colaboração da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb). Atletas inscritos nas federações esportivas poderão participar como doadores, de 31 de janeiro a 3 de fevereiro, utilizando o código 0270 (Esporte Solidário).

Repórter: Tácio Santos/GOVBA/ Foto: Manu Dias

