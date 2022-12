Hemoba lança campanha de Natal para reforçar baixo estoque do banco de sangue

Os estoques de sangue da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado da Bahia (Hemoba), principal banco de sangue público do estado, estão críticos para os grupos sanguíneos A, B e O. Para incentivar a doação e aumentar a distribuição do material nas unidades de saúde, a instituição lançou uma campanha de Natal mobilizando doadores para os seus pontos de coleta em Salvador e no interior. Nesta quarta-feira (21), como parte da campanha, o recém-inaugurado posto de coleta do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no bairro do Cabula, recebeu o Papai Noel e uma apresentação do coral natalino da Polícia Militar da Bahia.

Presente no evento, a secretária da Saúde, Adélia Pinheiro destacou que a implantação dos postos de coleta em hospitais públicos como o HGRS pretende dar celeridade ao atendimento de pacientes da emergência e cirúrgicos. “Aqui, nós estamos falando de uma unidade instalada no maior hospital público da Bahia, que é o Hospital Geral Roberto Santos, que tem um funcionamento muito importante na média e na alta complexidade, com uma demanda destacada para apoio através do sangue e seus derivados. Então, com um posto de coleta, nós qualificamos a assistência e encurtamos o tempo de atendimento”, detalhou. Foto: Joá Souza/GOVBA

