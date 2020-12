Hemoba lança hoje campanha de Natal para mobilizar doadores de sangue

A Fundação Hemoba lança hoje (21), às 9h, a campanha “Presenteie com vida, doe sangue”, que terá 10 dias de mobilização para atender as demandas transfusionais de final de ano. A abertura em Salvador contará com a presença do Papai Noel, que vai doar sangue e decorar a árvore de natal da sede da Hemoba. O objetivo é celebrar as datas festivas de dezembro, compartilhando amor e solidariedade. Segundo o diretor geral da Hemoba, Fernando Araújo, nos períodos festivos e nos feriados prolongados, as unidades de coleta da Hemoba têm uma queda expressiva nas doações. “Infelizmente, nessas datas também temos um aumento da demanda transfusional, por conta dos acidentes nas estradas, pacientes com complicações decorrentes da Covid-19 e outras situações de urgência e emergência”, relata. No interior, todas as 21 unidades funcionarão em seus horários habituais, disponíveis no site da Hemoba, e abrirão nos dias 24 e 31 de dezembro normalmente. Com exceção das unidades de Itaberaba e Seabra, que fecharão nas datas festivas.

Sobre a doação – Para doar sangue, o voluntário deve estar em boas condições de saúde, sem sintomas virais, pesar mais de 50 quilos, estar bem alimentado e ter entre 16 e 69 anos incompletos. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável legal, e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.

