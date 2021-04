HGE completa 31 anos e tem atendimento exclusivo a casos de trauma na Bahia

O Hospital Geral do Estado (HGE) completou 31 anos de funcionamento esta semana, contabilizando, somente no ano passado, um total de 47.584 pacientes atendidos, e destes, 11.086 necessitaram de internamento, resultando em 11.899 cirurgias. No último mês, o HGE atendeu 3.096 pacientes e realizou 1.747 cirurgias. Desde março do ano passado, a unidade passou a operar apenas como centro de referência estadual para casos de trauma.

Um ano depois, o número de atendimentos demonstra que o atendimento está ocorrendo de modo mais célere, os pacientes estão sendo submetidos às cirurgias mais precocemente e, consequentemente, a alta hospitalar tem sido agilizada. “Com isso, conseguimos fazer o que chamamos de giro de leitos e atender todos os pacientes”, completa o médico André Luciano Santana, diretor geral do HGE.

Ainda conforme André Luciano, os resultados positivos alcançados nesse período “reforçam o pensamento acertado de transformar o HGE em um hospital exclusivo para trauma, e aos poucos, a população está desvinculando a unidade do perfil do antigo Hospital Getúlio Vargas, que era o único hospital público de portas abertas, que atendia a qualquer demanda”.

