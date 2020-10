Hipocrisia: Prefeito de Jitaúna faz tudo errado e promove aglomeração em campanha

A campanha nem bem começou já tem candidato sendo acusado de desafiar a justiça eleitoral. Em Jitaúna, a coligação liderada pela candidata a prefeita, Rúbia, divulgou, em suas redes sociais, uma Nota de Repúdio ao atual prefeito e candidato à reeleição, Patrick Lopes, acusando-o de promover um ato público considerado temerário à saúde e a vida da população, se referindo à inauguração do Comitê Político do prefeito, na noite de sábado (03out20), com a presença de centenas de pessoas, indo de encontro a uma lei estadual e ao que ficou acertado em recente reunião realizada pela 24ª Zona Eleitoral, quando os candidatos a cargos eletivos foram informados que deveriam evitar qualquer manifestação com grandes aglomerações.

A Nota da coligação adversária afirma que o promotor do ato [no caso o prefeito] é o grande e único responsável pela consequência de um eventual agravamento da situação pandêmica da Covid-19 na cidade de Jitaúna. “Tal atitude, além de descabida do ponto de vista da saúde pública, por colocar vidas em risco pelo novo Coronavírus, traz em seu bojo, a mais profunda manifestação de desrespeito e desapreço ao Poder Judiciário, que, em recente reunião, realizada no Fórum da 24ª Zona Eleitoral, exigiu responsabilidade dos candidatos a cargos eletivos nas Eleições Municipais 2020, determinando, inclusive, entre outras recomendações, que não seja promovido evento com grandes aglomerações, o que foi totalmente descumprindo pelo atual prefeito municipal na noite deste sábado…” assinala a Nota.

Coloca ainda que, além de ignorar os riscos pandêmicos; desafiar normas do Estado; desmerecer determinação do Poder Judiciário verifica-se no tal ato de inauguração promovido pelo atual prefeito e candidato à reeleição um cabal desrespeito ao Decreto local, assinado pelo próprio, que estabelece ‘Toque de Recolher’ às 22 horas, enquanto, se observou que a manifestação ultrapassou este horário. Finaliza dizendo esperar um imediato posicionamento do Ministério Público e das autoridades eleitorais como forma de conter o impulso daqueles que apostam na impunidade.

O OUTRO LADO

No convite publicado em rede social, a organização do ato convocava a população em geral para a inauguração do comitê e alertava para seguir as orientações dos órgãos de saúde como o uso de máscara e manter o distanciamento social. Informações: Blog Jequié e Região

