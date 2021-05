Hoje a vacinação em Jequié contra a Covid-19 é para pessoas com idade igual ou superior a 57 anos

Começa logo mais as 08 horas e segue até as 17 horas a vacinação contra a Covid-19 em Jequié, e a faixa etária foi ampliada para pessoas com idade igual ou superior a 57 anos. As pessoas devem se dirigir até os locais de vacinação e ao drive thru em frente ao estádio Waldomiro Borges e em frente ao Terminal Aeroviário de Jequié. Pessoas com doenças crônicas e com idade igual ou superior a 18 anos, devem ir ao centro de vacinação no antigo Colégio Modelo, na Avenida Cesar Borges.