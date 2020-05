Hoje dia (27), é o último dia para as inscrições do ENEM

Os estudantes da rede estadual têm até hoje, quarta-feira (27/05), para confirmar sua participação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), através do site https://enem.inep.gov.br/participante/. Para os estudantes da rede pública as inscrições são gratuitas. O ENEM é a principal forma de acesso ao Ensino Superior, pois possibilita aos inscritos concorrerem a vagas em universidades, pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU).

Também estão disponíveis conteúdos preparatórios por meio do projeto Universidade para Todos – Estude em Casa, desenvolvido em parceria com as universidades estaduais (UNEB, UEFS, UESC e UESB). Já a Plataforma Anísio Teixeira (http://pat.educacao.ba.gov.br/), que contém mais de 10 mil conteúdos digitais educacionais e aulas do Ensino Médio com Intermediação Tecnológica (EMITEC), recebeu o aporte de conteúdos construídos com as 12 Instituições Públicas de Ensino Superior (IES) na Bahia (UNEB, UEFS, UESB, UESC, UFBA, UFOB, UFRB, UNILAB, UFSB, UNIVASF, IFBAIANO E IFBA).

Os estudantes também podem se preparar assistindo à programação da TVE Bahia, que exibe diariamente, das 13h às 15h, o programa Estude em Casa (em parceria com o Canal Futura, da Fundação Roberto Marinho) e A Hora do ENEM, às 18h, produzido pela TV Escola. Informações e Foto: Secretaria da Educação do Estado da Bahia

