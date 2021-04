Hoje dia (29), trabalhadores do Ensino Superior Estadual de Jequié, serão vacinados contra a Covid-19

A Prefeitura dará início, hoje (29), à vacinação contra a Covid-19 dos trabalhadores do Ensino Superior Estadual de Jequié, que estão na ativa, com idade a partir de 55 anos. Além destes, continua a vacinação dos idosos com idade a partir de 60 anos, pessoas com Síndrome de Down, transplantados, imunossuprimidos, pessoas com transtornos intelectuais, com mais de 18 anos, e profissionais das forças de segurança e salvamento, a partir de 40 anos.