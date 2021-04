Hoje e amanhã tem vacinação em idosos com idade igual ou superior a 60 anos em Jequié

Começa as 08 horas da manhã de hoje (12), a vacinação em idosos com idade igual ou superior a 60 anos. A vacinação será nos locais habituais, que é sistema drive thru no terminal aeroviário de Jequié, em frente ao estádio Waldomiro Borges, Mandacaru , no Centro de Vacinação na Avenida Cesar Borges, antigo Colégio Modelo e também no anfiteatro Manoel Sarmento na UESB, para trabalhadores das força de segurança e que estão dentro do perfil prioritário.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários