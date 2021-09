Hoje é dia da Bailarina e o Projeto Arte Viva Leva cultura sem incentivo algum dos poderes públicos de Jequié há 25 anos

Hoje dia 01 de Setembro, comemora-se o dia da Bailarina e o Blog Jequié Urgente foi até o bairro do Cansanção, visitar o Projeto Arte Viva. Um projeto que foi iniciado há 25 anos atrás com a ideia do senhor Adalto, que ao longo desses 25 anos, vem desenvolvendo o Projeto. Segundo o seu idealizador, tudo começou com a doação do terreno, feita pelo Ex Vereador Valdecy de Jesus. Além das aulas de Balé, também são ministradas aulas de Capoeira, Música, Teatro dentre outras. Segundo informações do coordenador do projeto, o trabalho é mantido com muita dificuldade e com apoio da própria comunidade, e que infelizmente, nunca teve o incentivo da secretaria de cultura do município de Jequié. Adalto, cobra um trabalho de cultura contínuo e não apenas projetos esporádicos em Jequié. Para pagar a conta de energia do local, é feito todos os meses, uma “vaquinha”, entre os pais dos alunos. As roupas de balé, usadas pelas alunas que frequentam as aulas, são doadas por uma empresária de Jequié, que prefere o anonimato. Pedimos para que o prefeito do município de Jequié, Zé Coca, vá pessoalmente ao local e visite o projeto e faça o que os últimos 06 prefeitos que passaram pela administração nunca fizeram, que foi pisar os pés no Projeto Arte Viva. Deixamos inclusive uma sugestão a administração municipal, que ajude a ampliar o local de aulas, para que o projeto seja oferecido para moradores de outros bairros de Jequié.

