Hoje é dia de vacinação em idosos com idade igual ou superior a 69 anos em Jequié

Começa hoje sexta-feira (26), a vacinação contra a Covid-19 para idosos com idade a partir de 69 anos. Para se vacinar tem que levar o RG, CPF e, caso possua, Cartão SUS e não há necessidade de filas ou da chegada antecipada aos locais de vacinação. A partir de hoje (26), haverá, também, a instalação de mais um “drive thru”, que passará a funcionar no Estádio Waldomiro Borges, no bairro Mandacaru, entre 8h e 13h, para o público de idosos.

A vacinação continuará sendo ofertada no “drive thru” do Terminal Aeroviário Vicente Grilo, no Jequiezinho, das 8h às 13h, para o público de idosos; e, ainda, na Central de Vacinação, que funciona no auditório do Colégio Estadual Paulo Freire, antigo Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, na Avenida César Borges, das 8h às 17h, para o público de idosos e profissionais de saúde. Informações: ASCOM/PMJ