Hoje é o último dia de testagem para o Covid-19 em alunos da rede estadual de Jequié

O Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) Régis Pacheco e o Colégio Modelo de Jequié realizaram, nesta ontem (18), o penúltimo dia de testagens para o novo Coronavírus no município de Jequié. A medida, que busca atender estudantes, educadores e servidores da rede estadual de ensino, segue as ações que o Governo do Estado está promovendo para desenvolver um protocolo de volta às aulas, embora a data de retorno ainda não esteja definida. Nesta quarta-feira (19), o atendimento acontecerá no Colégio Estadual de Jequié, no Colégio Estadual Luiz Navarro de Brito e no Colégio da Polícia Militar (CPM) Professor Poeta Luis Neves Cotrim.

Testagens – A iniciativa, que já foi realizada em Itajuípe, Ipiaú e Uruçuca e, atualmente, está sendo executada também nos municípios de Itabuna e Ilhéus até o dia 21 de agosto. Foto: Divulgação

