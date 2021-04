Hoje feriado continua a vacinação contra a Covid-19 para idosos com 60 anos ou mais em Jequié

Mesmo hoje (21), sendo feriado nacional de Tiradentes, a Prefeitura segue com a vacinação em todos os locais de vacinação funcionando até 13h. A atual programação de vacinação vai até quinta-feira, dia 22, sendo destinada para pessoas com 60 anos ou mais; transplantados, pessoas com Síndrome de Down e imunossuprimidos, a partir de 18 anos; profissionais das forças de segurança e salvamento e trabalhadores da saúde.

