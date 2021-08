Hoje tem mutirão para 2º dose da vacina contra a Covid-19 em Jequié

A prefeitura de Jequié através da Secretaria de Saúde do município, Fazem nesta quinta-feira (12), um mutirão para vacinar as pessoas que já estão com a segunda dose agendada e não compareceram para a imunização completa. Segundo informações da secretaria de saúde de Jequié, o mutirão é devido a grande quantidade de pessoas que não compareceram para tomar a 2º dose. o mutirão acontece em todos os locais de vacinação de Jequié. Para a primeira dose, nesta quinta-feira (12), está sendo aplicada apenas para gestantes e mulheres no pós-parto.

PESSOAS DIZEM QUE FORAM TOMAR A 2º DOSE E QUE FORAM IMPEDIDOS.

Algumas pessoas entraram em contato com a nossa redação, informando que no ontem dia (11), foram tomar a segunda dose que estava agendada, e foram informados que o agendamento foi feito errado, e que o dia certo seria dia 18 de AGOSTO, e não dia 11 como estava no cartão de vacina. Segundo relato de algumas pessoas, tomaram a primeira dose da Coronavac, e tiveram que retornar para suas casas e voltarem apenas no próximo dia 18 de agosto. O nosso leitor enviou a foto do cartão de vacina, e disse que a data teria sido apagada e refeita para o dia 18.

