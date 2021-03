Hoje tem vacinação contra a Covid-19 em Jequié e o público alvo são idosos com idade igual ou superior a 68 anos

A vacinação contra a Covid-19, continua neste sábado (27), em Jequié. Segundo informou a secretaria de saúde do município, hoje serão vacinados idosos com idade igual ou superior a 68 anos. Os locais de vacinação, continuam sendo no Terminal Aeroviário de Jequié, Avenida Exupério Miranda, Mandacaru, em frente ao Estádio Waldomiro Borges, e no centro de vacinação no colégio Modelo, Avenida Cesar Borges. Até a manhã de ontem (26), 15.787 pessoas já foram vacinada com a primeira dose da vacina, o que representa 10% da população da cidade de Jequié.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários