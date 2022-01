Hoje tem vacinação contra a Covid-19 para crianças com idade igual ou superior a 8 anos em Jequié

A prefeitura de Jequié através da Secretaria de Saúde do Município, Informa que nesta terça-feira (25), vai está acontecendo a vacinação para primeira dose contra a Covid-19, para crianças com idade igual ou superior a 08 anos. Os pais devem levar seus filhos até a Central de Vacinação no Tiro de Guerra 06-009, durante todo o dia até às 17Hs. Para o Público em geral com idade igual ou superior a 12 anos, também podem se vacinar para a primeira dose.

