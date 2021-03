Hoje tem vacinação em idosos com idade igual ou superior a 67 anos em Jequié e na Zona Rural do município

Continua hoje dia (29), a vacinação contra a Covid-19 em Jequié. Os idosos com idade igual ou superior a 67 anos, podem comparecer na central de vacinação, o auditório do antigo colégio modelo na Avenida Cesar Borges, no sistema Drive Thru no Terminal Aeroviário, e em frente ao estádio Waldomiro Borges, no bairro do Mandacaru. Hoje também, a secretaria de saúde do município estará na zona rural do município. A partir da 08 horas da manhã, idosos da região do Cajueiro e Ouro. E amanhã dia (30), tem vacinação na localidade do Riacho da Palmeira e povoado do Limoeiro.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários