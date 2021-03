Hoje tem vacinação em Jequié nos idosos com idade igual ou superior a 66 anos

A vacinação continuará sendo ofertada no “drive thru” do Estádio Waldomiro Borges, o Waldomirão, no bairro Mandacaru, para o público de idosos; Terminal Aeroviário Vicente Grilo, no Jequiezinho, das 8h às 13h, para o público de idosos; e, ainda, na Central de Vacinação, que funciona no auditório do Colégio Estadual Paulo Freire, antigo Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, na Avenida Cesar Borges, das 8h às 17h, para o público de idosos e profissionais de saúde.

As pessoas podem procurar uma unidade de saúde mais próxima e sinalizar, em caso de idoso acamado, dentro da faixa etária de vacinação e que ainda não foi vacinado, pois estes idosos vão receber a vacina em sua própria casa, através da busca ativa das equipes da Saúde da Família. Na Zona Rural, a vacinação acontece nesta terça-feira, dia 30, na localidade do Riacho da Palmeira e povoado do Limoeiro.