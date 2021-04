Hoje tem vacinação em Jequié para idosos com 60 anos e para pessoas com Síndrome de Down

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, continuará, neste sábado, 24, e segunda-feira, 26, com o Calendário Municipal de Vacinação, de acordo com o Calendário da Comissão Intergestores Bipartite, e estará vacinando para primeira dose, neste sábado, (23), idosos com idade a partir de 60 anos e pessoas com Síndrome de Down, transplantados e imunossuprimidos, com idade a partir de 18 anos. A vacinação para segunda dose também seguirá, normalmente, e as pessoas com agendamento devem procurar os postos de vacinação.

Para que sejam vacinadas, as pessoas dentro do perfil de atendimento devem apresentar o RG, CPF e Cartão SUS. Aqueles que tiverem informações de idoso acamado, dentro da faixa etária de vacinação e que ainda não foi vacinado, devem ir até uma unidade de saúde mais próxima e sinalizar, pois estes idosos vão receber a vacina em sua própria casa, através da busca ativa das equipes da Saúde da Família.

Locais de vacinação:

– No “drive thru” do Estádio Waldomiro Borges, o Waldomirão, no bairro Mandacaru, para o público de idosos, das 8h às 13h;

– No “drive thru” do Terminal Aeroviário Vicente Grilo, no Jequiezinho, para o público de idosos, das 8h às 13h;

– Na Central de Vacinação, no auditório do Colégio Estadual Paulo Freire, antigo Colégio Modelo, na Avenida César Borges, para o público de idosos, das 8h às 17h;

– No anfiteatro Manoel Sarmento, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, para os trabalhadores da saúde e profissionais das forças de segurança, dentro do perfil prioritário, das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários