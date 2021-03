Hoje tem vacinação no Terminal Aeroviário e Colégio Modelo de Jequié

A vacinação acontece na Central de Vacinação, no auditório do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, das 8h às 17h, e no “drive thru”, no Terminal Aeroviário Vicente Grilo, no Jequiezinho, das 8h às 13h. Para os idosos acamados, dentro do perfil de atendimento, a vacinação está sendo feita por busca ativa, através das equipes do Programa Saúde da Família, das unidades de saúde do município. Informações: SECOM/PMJ