Começa hoje (22), a vacinação no “drive thru”, no Terminal Aeroviário Vicente Grilo, no Jequiezinho, das 8h às 13h, para o público de idosos; e, ainda, na Central de Vacinação, que está funcionando no auditório do Colégio Estadual Paulo Freire, antigo Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, na Avenida Cesar Borges, das 8h às 17h, para o público de idosos e profissionais de saúde.

Segundo informa a secretaria de saúde do município, não precisa correria e nem fazer fila, pois as vacinas vão contemplar todas as pessoas de 73 anos.

