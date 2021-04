Hoje terá vacinação para idosos com idade igual ou superior a 62 anos em Jequié

Você idoso com idade igual ou superior a 62 anos, deve se dirigir aos locais de vacinação em Jequié. Até as 13 horas, a vacinação será no sistema drive thru em frente ao estádio Waldomiro Borges, Mandacaru, e em frente ao terminal aeroviário de Jequié. (aeroporto). Já na central de vacinação, funciona até as 17 horas no colégio modelo, na Avenida Cesar Borges.

