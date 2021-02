Hoje terça – feira a partir das 16:00 horas tem blitz para testagem rápida na Praça Rui Barbosa

A Prefeitura de Jequié, através da Secretaria de Saúde, informa que hoje terça – feira (23), a partir das 16:00 horas, terá blitz de testagem rápida para o novo Coronavírus na Praça Rui Barbosa. O teste rápido é feito com a coleta de amostra do sangue para avaliar a presença de dois tipos de anticorpos: IgG e IgM. Quando o resultado é positivo para IgM, significa que a pessoa está ou esteve recentemente infectada. Quando o resultado do teste rápido é positivo para IgG, significa que a pessoa já entrou em contato com o vírus, no passado.

Na manhã de hoje uma equipe da secretaria de saúde do município, estiveram na região de Florestal e Itajuru, fazendo a testagem rápida naquela população. Amanhã quarta – feira (24), a equipe vai está no CEAVIG e na Praça Rui Barbosa, a partir das 08:00 da manhã.

