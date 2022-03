Homem acusado de furtar o Convento em Jequié, foi preso pela polícia militar e solto por falta de delegado

Um furto no minímo curioso aconteceu na manhã de ontem (02), em Jequié. Um homem pilotando com motocicleta Honda Broz, cor preta, entrou no Convento, ajoelhou para orar e acabou furtando uma urna com dinheiro. A polícia militar foi acionada e por volta das 23 horas conseguiu identificar o homem de 40 anos no Bairro do Cachoeirinha. O acusado de 40 anos, informou para os policiais militares que foi obrigado a roubar, para pagar dívida de drogas de um filho seu.

Os policiais o levaram até a sede da 9ªCoorpin para apresenta-lo a autoridade competente. Segundo ocorrência da polícia militar, ao chegar no Complexo Policial, não tinha delegado nem escrivão de polícia no plantão. O comandante da guarnição então, acabou soltando o acusado. A motocicleta usada no crime, ficou detida por irregularidades na documentação.

