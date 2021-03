Homem acusado de manter filha de 08 anos em cárcere privado em Jequié é espancado com pedradas e vai parar no HGPV

O CICOM (CENTRO INTEGRADO DE COMUNICAÇÕES) recebeu informações de que no Loteamento: Jardim Eldorado, rua: 08 fundos do Colégio Maria José no bairro: Jequiezinho. Onde um homem estava sendo agredido com pedradas. Logo em seguida os agressores evadiram se do local. De imediato foi deslocado a gavião 1908 para atender a ocorrência, logo depois houve retorno da ligação, onde dava conta que os agressores retornaram efetuando disparos de arma de fogo. Assim sendo foi deslocados em apoio à primeira viatura. A viatura gavião 1903 e as motocicletas da Policia militar as Getans: 1934 e 1935.

Chegando ao local As guarnições encontraram a vítima no chão com vários ferimentos pela cabeça. Foi realizadas rondas por todo bairro, mas os autores não foram encontrados. Foi apurado que não houve disparo de arma de fogo e que se tratava de um linchamento efetuado por diversos populares. O motivo seria que o homem na noite anterior, tinha sido flagrado mantendo a filha de 08 anos em cárcere privado, a jovem foi libertada pela policia militar e encaminhada às autoridades competentes. Desde daquele momento o pai se tornará foragido. Devido às lesões da vítima o SAMU socorreu até o hospital Prado Valadares, ficando custodiado e assim que tiver alta será apresentado na delegacia de policia para prestar depoimento.

