Homem acusado de tráfico de drogas tomba em confronto com a PM em Jequié

Durante Operação realizada por policiais militares da CETO do 19°BPM, no bairro do Jequiezinho, os policiais se depararam com homens armados realizando tráfico de drogas e ao se aproximar dos mesmos a guarnição deu ordem de abordagem, porém os indivíduos evadiram tomando sentidos diversos, tendo porém um pulado diversos quintais e ao ser realizado o cerco efetuou disparos de arma de fogo contra a guarnição que no revide a injusta agressão alvejou o mesmo, sendo socorrido ao HGPV, porém não resistiu aos ferimentos evoluindo à óbito. Com o resistente A.A.C., vulgo Liliu foi encontrado 01 revólver calibre .38, 01 balança de precisão e carta quantidade de material analogo a maconha prensada. Informações e Foto: ASCOM/19°BPM

