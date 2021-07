Homem armado assalta Clínica no centro de Jequié

No início de manhã de hoje (13), um bandido com arma em punho entrou em uma clínica na rua Nestor Ribeiro e anunciou o assalto. Bastante violento o indivíduo que estava com um capacete de cor rosa, possivelmente estava na companhia de outra pessoa que o aguardava do lado de fora do estabelecimento. Uma das pessoas que estava na recepção da clínica, se assustou e saiu correndo, momento em que o bandido tenta impedir de arma em punho. A polícia militar foi acionada e duas viaturas foram até o local, fez rondas mas os acusados não foram encontrados. Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra toda a ação do suspeito.

