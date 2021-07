Homem atira em policiais e morre em confronto na cidade de Jequié

Policiais do 19° BPM realizavam uma operação denominada “JANUS”. A operação estava sendo realizada em vários bairros da cidade. Segundo informações da policia militar, um indivíduo percebeu que seria abordado, e deflagrou tiros contra os policiais que reagiram, o homem fugiu e invadiu uma residência na rua Eliel Cerqueira Mendes, Jequiezinho. Ao chegar ao local, os policiais constataram que o mesmo estava ferido. Ele foi levado a emergência do HGPV, onde não resistiu e foi a óbito. Com ele, os policiais encontraram um revólver calibre.32, com duas munições deflagradas e 04 picotadas. O comando do 19° BPM informou que a operação “JANUS”, vai continuar em vários bairros de Jequié, para inibir ações de criminosos na cidade.

