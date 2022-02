Homem avista polícia militar e dispensa sacola com drogas no Alto da Bela Vista em Jequié.

Uma guarnição do 19° batalhão, realizava rondas durante a OPERAÇÃO SATURAÇÃO no Alto da Bela Vista, se deparou com uma pessoa em posse de uma bolsa preta, e ao avistar a viatura, a mesma dispensou a bolsa no chão e correu, não sendo alcançado pela guarnição.

Ao averiguar a bolsa dispensada, foi encontrada uma certa quantidade de drogas análoga a maconha e crack.

O material foi encaminhado para a delegacia, 9° Coorpin para as medidas cabíveis.

MATERIAL APREENDIDO

▪︎46 PEDRAS DE CRACK PARA COMERCIALIZACÃO

▪︎13 TROUXAS DE MACONHA PARA COMERCIALIZAÇÃO

▪︎3 TROUXAS GRANDES DE MACONHA

Informações: ASCOM/19° BPM

