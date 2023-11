Homem baleado na cidade de Dário Meira, morre no Hospital Geral Prado Valadares

Um homem foi baleado em Dário Meira, e acabou morrendo no Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. A vítima foi identificada como Adriano Lima de Jesus, de 38 anos. De acordo com as informações apuradas pelo SITE GIRO iPIAÚ, o crime teria sido praticado por dois indivíduos numa motocicleta. O atentado ocorreu na entrada de uma fazenda às margens da BA-650.

Adriano foi atingido por três disparos (um no braço, um no pescoço e outro na região da clavícula). Ainda consciente, a vítima informou à Polícia Militar como ocorreu o atentado e quem seria o mandante. Adriano foi socorrido por uma ambulância até a cidade de Dário Meira, de onde foi transferido para a unidade hospitalar em Jequié, mas acabou falecendo na noite de quarta-feira. O caso será investigado pela Polícia Civil do município. Informações e Foto: Site Giro Ipiaú

Comentários no Facebook:

Comentários