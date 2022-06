Homem cai de escada e acaba morrendo em Jequié

Na noite de ontem (29), o senhor JOÃO CRISTÓVÃO VIDAL RIBEIRO, foi subir a escada da sua residência, quando acabou caindo e batendo com a cabeça. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O Departamento de Polícia Técnico foi acionado e levou o corpo do mesmo para o IML de Jequié. Segundo informações, João era bastante conhecido em Jequié pelo seu carisma. Seu corpo será sepultado na tarde desta quinta-feira (30), no cemitério São Sebastião, Joaquim Romão. Deixamos os sinceros sentimentos a todos familiares e amigos.

Comentários no Facebook:

Comentários