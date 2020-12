Homem cai de garupa de moto e é atropelado por veículo na BR 330

Um homem de 59 anos morreu após cair de uma motocicleta e ser atropelado por um carro. O acidente, conforme informações apuradas no local pelo SITE GIRO IPIAÚ, ocorreu entre às 3h e 4h da madrugada desse domingo (06), na BR-330, próximo ao Trevo da Atlantic Nickel. A vítima foi identificada como Jailson José Fonseca de Souza, servidor da Prefeitura Municipal de Ipiaú. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O corpo foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica de Jequié.

De acordo com as informações preliminares repassadas à Polícia, Jailson estava em um sítio no município de Barra do Rocha, onde ocorria um evento. Ainda segundo as informações, ao retornar para Ipiaú ele não apresentava condições de conduzir a motocicleta e foi transportado no veículo por um outro condutor, ainda não identificado por nossa reportagem. O motociclista informou a PM que Jailson teria se desequilibrado da moto e caído na rodovia, sendo atropelado logo em seguida. No momento havia muita neblina na pista. O motorista do automóvel fugiu sem prestar socorro. O caso será investigado pela Polícia Civil. Informações: Giro Ipiaú

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários