Homem colide motocicleta em cavalo e morre em Itagibá

O condutor de uma motocicleta morreu após o veículo colidir com um equino na BA-650, trecho entre a cidade de Itagibá e Dário Meira, na noite do último sábado (05). A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O homem foi identificado como Leone de Souza Andrade, de 33 anos. Ele era de Itagibá e atualmente residia na zona rural do município. Leone deixa esposa e um casal de filhos. O animal causador do acidente sobreviveu. A morte de Leone causa consternação e revolta na comunidade itagibense com o recorrente caso de acidente provocados por animais na pista. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para remover o corpo e encaminhar para o IML em Jequié. Informações e Foto: Site Giro Ipiaú

