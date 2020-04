Homem com Covid-19 morre em Hospital de Gongogi

Um homem identificado como Hamilton Ribeiro, de 72 anos, foi a óbito ontem dia (10) vítima de coronavírus. O idoso, que é pai da Secretaria Municipal de Educação de Gongogi, testou positivo para o Covid-19 e foi a óbito num Hospital em Itabuna, onde estava internado na UTI.

Segundo informações da gestão municipal, a vítima teria apresentado quadro sintomático da doença na última segunda-feira (06), foi submetido ao teste do Lacen/BA, que testou positivo. O idoso também teria pneumonia viral.

Segundo informou o Ubatã Notícias, 75 pessoas que tiveram contato com o idoso estão sendo monitoradas. O corpo do idoso foi sepultado no início da tarde desta sexta no Cemitério local de Gongogi sem a presença de familiares ou amigos devido às restrições das medidas de enfrentamento ao coronavírus. Informações e Foto: Ubatã Notícias

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários