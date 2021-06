Homem com mandado de prisão em aberto morre em confronto com a CIPE-CENTRAL em Jequié

Por volta das 04 horas da manhã de hoje (24), uma guarnição da CIPE-CENTRAL, foi até o bairro do Bom Sossêgo, onde um indivíduo recebeu os policiais a bala. Os militares revidaram e o indivíduo foi baleado e socorrido até a emergência do Hospital Prado Valadares, onde não resistiu e foi a óbito. Com ele a polícia apreendeu buchas de maconha, munição calibre .380, um revólver calibre 32, balança de precisão e cocaína. Ao verificar a identificação do homem, foi constatado que o mesmo tinha mandado de prisão em aberto. Seu corpo chegou ao IML de Jequié na manhã de hoje para necrópsia.

