Homem com mandado de prisão em aberto tomba em confronto com a polícia militar em Jequié

Durante rondas no bairro do Alto da Bela Vista, por volta de 12h desta segunda-feira (21), uma guarnição do 19°BPM se deparou com um homem visivelmente portando uma arma de fogo. De imediato, os militares desembarcaram da viatura e deram voz de prisão ao suspeito. Em fuga, o mesmo adentrou um estabelecimento e passou a efetuar disparos contra os policiais. A guarnição revidou a injusta agressão e ao cessar fogo encontrou o suspeito ao solo atingido pelos disparos. Imediatamente socorrido ao HGPV, o homem não resistiu aos ferimentos evoluindo à óbito.

Posteriormente o mesmo foi identificado como uma das lideranças da *ORCRIM*, que atuava na região de Jaguaquara e possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de Homicídio.

Material apresentado:

◾️Uma Revólver cal .38;

◾ 01 Aparelho Celular Motorola, Moto G Play;

◾05 cartuchos calibre .38, sendo 04 deflagrados e 01 intacto.

Informações: ASCOM/19°BPM

Comentários no Facebook:

Comentários