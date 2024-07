Homem com mandado de prisão por homicídio é preso pela PRF em Jequié

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na manhã de hoje (23), um foragido da justiça do Ceará. O flagrante aconteceu durante abordagem no Km 677 da BR 116, trecho do município de Jequié (BA).

Os policiais estavam fiscalizando a rodovia, quando abordaram um RENAULT/KWID. No decorrer da fiscalização, em consultas ao sistema de segurança, a equipe da PRF verificou que o motorista possuía um mandado de prisão emitido pelo Tribunal De Justiça do Estado do Ceará pelo crime de Homicídio.

Diante dos fatos, o homem foi detido e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para adoção das medidas cabíveis. Informações e Foto: PRF

