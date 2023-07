Homem com mandato de prisão em aberto é preso pela PRF na BR 116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) cumpriu mandado de prisão contra um homem de 27 anos para qual havia em aberto um mandado de prisão desde maio/2022. Ele estava em um ônibus de viagem, abordado na BR 116, em Vitória da Conquista (BA).

Durante checagem da documentação dos passageiros do ônibus, os policiais verificaram que contra um deles havia um mandado emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, determinando a prisão preventiva dele por lesão corporal qualificada com base na Lei Maria da Penha. O passageiro que reside em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para o efetivo cumprimento do mandado. Informações e Foto: PRF

