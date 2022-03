Homem com problemas mentais Destrói ponto de Ônibus em Jequié; ASSISTA

Um homem com transtornos mentais, destruí o assento de um dos pontos de ônibus da Praça da Bandeira. Segundo informações de populares, o jovem que tem um problema físico nos joelhos e tem transtornos mentais, ficou durante toda a noite e madrugada, quebrando o assento do ponto de ônibus que é de concreto e ferro. Não se sabe como, mas ele conseguiu destruir o ponto de ônibus, usando apenas uma pedra.

O cidade devido a sua deficiente, ele se locomove com muita dificuldade. Populares informaram a redação do Jequié Urgente, que este cidade não tem as patelas do joelho e sofre bastante pelas ruas. Outras pessoas reclamam que este mesmo cidadão, fica se masturbando nas ruas e tem sido algo de constantes reclamações de comerciantes na Praça da Bandeira e Avenida Rio Branco onde ele costuma ficar. Esperamos que a família desse rapaz, o encontre e leve o mesmo para passar por um tratamento com uso de remédios se nescessário e acomodar o mesmo em uma residência ou até mesmo em uma clínica psiquiátrica.

