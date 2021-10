Homem com problemas na coluna e impossibilitado de trabalhar, pede ajuda para conseguir manter a família em Jequié

A redação do Blog Jequié Urgente, diariamente recebe dezenas de pedidos de ajuda. Seja na área da saúde ou até mesmo para uma cesta básica. e na tarde desta última quinta-feira (14), não foi diferente. Um senhor de 47 anos, morador da Rua Cidade de Anápolis, nº 30, Brasil Novo, em Jequié. O mesmo sempre trabalhou na portaria de uma empresa de transporte de Jequié, mas, repentinamente se viu impossibilitado de trabalhar por problemas de saúde relacionado a sua coluna e joelho. Desde então ele vem correndo atrás do INSS, para que sua aposentadoria ou até mesmo encostamento por causa do seu problema de saúde.

Nas perícias médicas do INSS, ele foi informado que teria que voltar ao trabalho, mas, segundo ele, não tem condições alguma, devido ao seu problema, ele anda com o auxílio de uma bengala e nos informou que tem dias que não consegue nem levantar da cama. Enquanto seu benefício não sai, ele esta passando por dificuldades para comprar até alimentos para suas duas filhas, uma de 06 anos e a outra de 04 anos de idade. O senhor V.S.L, veio ao encontro do Jequié Urgente, para pedir uma ajuda em alimentos, ou até mesmo uma ajuda para ajudar ele pagar 06 contas de energia elétrica e 06 contas de água, que juntas somam quase 500 reais. Gostaríamos muito de poder ajudar a todos que nos procuram, mas, infelizmente não temos condições. E a única coisa que podemos fazer, é transmitir o apelo dessas pessoas, através do Blog Jequié Urgente. Vamos deixar aqui o Whatsapp do senhor V.S.L, para que alguém o ajudar, até mesmo com uma cesta básica. 73 98201-6058

