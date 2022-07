Homem comete suicídio no Joaquim Romão; ASSISTA

No final da tarde desta terça-feira (26), a polícia militar foi acionada até a Rua Pedro 60, Joaquim Romão. As informações davam conta de que uma pessoa teria cometido suicídio. Ao chegar ao local, foi constatado a veracidade do fato.



O Departamento de Polícia Técnica de Jequié, foi acionada onde fez a remoção do corpo até o IML da cidade. O homem foi identificado como Alexandre Barreto Argolo, 45 anos. Ele era técnico em refrigeração e bastante querido no Joaquim Romão.



A outra ocorrência também foi na tarde desta terça-feira (26), um jovem identificado até o mormente pelo prenome de Danilo, foi morto em confronto com a polícia militar, ele ainda chegou a ser socorrido pela guarnição, mas, foi a óbito na emergência do HGPV.





