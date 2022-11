Homem compra carro furtado vendido em “oferta” da internet e acaba preso pela PRF em Jequié

Um homem que havia adquirido um carro furtado por 2.500 reais, bem abaixo do valor de mercado do veículo, foi preso na BR 116, em Jequié, na Bahia. Policiais do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT BA) realizavam fiscalização de combate ao crime, quando abordaram um VW/Gol no Km 677 da rodovia. Em consulta aos sistemas, foi constatado que o veículo portava placas clonadas e possuía um ‘queixa’ de furto desde setembro/2022, conforme ocorrência registrada no estado de São Paulo.

Foi constatado também que alguns sinais de identificação do Gol foram adulterados. O condutor, de 38 anos, que viajava com a família afirmou para a equipe da PRF que comprou o carro através de um anúncio da internet por R$ 2.500,00, um valor bem abaixo do praticado na tabela fipe. Dada às circunstâncias, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jequié e poderá responder por receptação de veículo roubado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e furto. Informações e Foto: PRF

