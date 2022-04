Homem de 20 anos troca tiro com a polícia militar e acaba morrendo em Jequié

No final da tarde de ontem (25), policiais militares do 19ºBPM, estavam em realizando rondas no Residencial Campo Belo, quando um indivíduo acabou entrando em confronto com os policiais. O homem de 20 anos foi ferido e socorrido pela guarnição até a emergência do Hospital Prado Valares, onde evoluiu a óbito. Seu corpo foi levado para o IML de Jequié onde será necropsiado e liberado aos seus familiares. Com o homem, os policiais encontraram um revolver calibre .38 com 06 cartuchos, sendo 03 deflagrados. Informações: ASCOM/19ºBPM

