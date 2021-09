Homem de 28 anos é preso pela PRF transportando drogas em ônibus na BR 116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite deste domingo (29) em Feira de Santana (BA) cerca de 414 g de maconha; 25 Kg de cloridrato de cocaína e mais 10 g de crack. Uma balança de precisão também foi encontrada.

Equipe fiscalizava em frente a unidade operacional (Km 429 da BR-116), quando abordou um ônibus que seguia de Goiânia (GO) para Natal (RN). Ao subirem no veículo e conversarem com os passageiros, os policiais decidiram vistoriar o compartimento externo de bagagens. O cão farejador K9 Fridel da PRF sinalizou que dentro de duas caixas havia droga. Os PRFs revistaram e encontraram a maconha, cocaína e crack. Através dos tickets fixados nas bagagens, os policiais conseguiram localizar o passageiro responsável pelas caixas onde as drogas foram encontradas. Tratava-se de um homem de 28 anos que reside em Canindé do São Francisco (SE).

