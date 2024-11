Homem de 28 anos morre afogado em barragem na zona rural enquanto tomava banho com amigos

Um homem de 28 anos morreu afogado em uma barragem localizada na área rural de Irajuba, no Vale do Jiquiriçá. Segundo informações apuradas pelo Blog do Marcos Frahm, Jean Santos Souza banhava-se com amigos na Barragem Antônio Sampaio quando teria se afogado na tarde de terça-feira (29).

Os amigos que lhe acompanhavam, ao notar a sua ausência vieram a cidade informar aos familiares, pai e sobrinho, que foram até a barragem e encontraram o corpo de Jean, que estaria submerso nas águas e o caso foi levado ao conhecimento da polícia, que acionou uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Jequié para remoção do cadáver, que foi encaminhado no início da noite ao Instituto Médico Legal, para realização dos procedimentos legais. O rapaz era morador da cidade de Irajuba.

