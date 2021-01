Homem de 38 anos morre em confronto com a CIPE-CENTRAL em Jequié

Um homem identificado como José Rodrigues Santos Neres, de 38 anos, foi baleado, na BR 116, em Jequié, após confrontar com uma Patrulha Rural da Cipe Central. De acordo com informações policiais, a guarnição foi surpreendida por disparos de arma de fogo, na BR 116 tendo imediatamente revidado. O suspeito foi baleado e morreu no Hospital Geral Prado Valadares. No ano passado ele esteve envolvido na apreensão de 50kg de cocaína em um lava jato da cidade. Foram apreendidos e apresentados na DPC de Jequié, uma pistola e um veículo Toyota/Corolla.

