Homem de apenas 23 anos morre vítima do Covid-19 no Rio Grande do Norte

Um homem de 23 anos do Rio Grande do Norte se tornou a pessoa mais jovem a morrer por coronavírus na noite desta terça-feira (31). De acordo com o G1, o gastrólogo Matheus Acioli é a segunda vítima da Covid-19 no estado nordestino.

Ainda segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde, o paciente deu entrada em um hospital privado, no dia 24 de março. Matheus foi examinado e liberado para voltar para casa para continuidade de medicações prescritas. Ele ficou isolado por dois dias, mas não apresentou melhora.

Matheus então procurou o serviço público de saúde no dia 27 de março quando foi atendido e realizou o teste para a doença. De acordo com a secretaria de Saúde do estado, ele era obeso, um fator de risco para o coronavírus. Foto Reprodução Rede Social.

